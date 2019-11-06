Чиновники "ЛДНР" попадут в новую власть – Ткаченко
Чиновники "ДНР" попадут в новую власть – Ткаченко
Чиновники "ЛДНР" в случае реинтеграции Донбасса могут попасть в органы новой власти.
Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко в интервью СМИ.
"Мне кажется, что и на той стороне (в ОРДЛО – прим. ред.) есть профессиональные люди, все равно есть вменяемые люди, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территории (в Украине – прим. ред.), но по разным причинам остаются там... Я не исключаю, что кто-то из них может остаться в команде новой власти", - сказал Ткаченко.
Максим Ткаченко
Отметим, что ранее аналогичное заявление сделал советник главы СНБО Сергей Сивохо. По его словам, в ОРДЛО есть украинцы, "которые, находясь там, готовы идти на выборы от "Слуги народа".
А вот как будет на самом деле – остается только гадать, поскольку из-за противоречивых заявлений "слуг народа" достаточно сложно обозначить будущее Донбасса.
Для примера, ранее Богдан Яременко заявлял о новом законе по статусу Донбасса, не предусматривающего амнистию боевикам. Больше об этом читайте здесь.
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