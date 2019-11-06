Чиновники "ЛДНР" попадут в новую власть – Ткаченко

Чиновники "ДНР" попадут в новую власть – Ткаченко

Чиновники "ЛДНР" в случае реинтеграции Донбасса могут попасть в органы новой власти.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко в интервью СМИ.

"Мне кажется, что и на той стороне (в ОРДЛО – прим. ред.) есть профессиональные люди, все равно есть вменяемые люди, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территории (в Украине – прим. ред.), но по разным причинам остаются там... Я не исключаю, что кто-то из них может остаться в команде новой власти", - сказал Ткаченко.

Максим Ткаченко

А вот как будет на самом деле – остается только гадать, поскольку из-за противоречивых заявлений "слуг народа" достаточно сложно обозначить будущее Донбасса.