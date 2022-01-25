Чехія готова надіслати війська для захисту України від російської навали

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова / ČTK

Чехія може відправити в Україну своїх військових для оборони території від російського агресора. Ця країна добре засвоїла урок 1938 року, коли Мюнхенська змова позбавила чехів незалежності.

Про це в інтерв’ю Nezávislý Deník повідомила міністр оборони Яна Чернохова.

Вона зауважила, що зараз країни Європи зосереджені на дипломатичному врегулюванні кризи на російсько-українському прикордонні, розглядають також нищівні санкції, що "не вигідні для жодної зі сторін".

"Проте, Росія не зробила жодних кроків, щоби змінити ситуацію… Ніхто не знає, що вийде у фіналі", - зауважила політик.

Чернохова уточнила, що Чехія також готова надати військову допомогу Україні, зокрема передати 152 мм артилерійські боєприпаси.

"Україна – наш партнер. Партнер НАТО й партнер Чеської Республіки. У нас є спільна історія, обидві країни були під радянським владарюванням. Україна є гарним партнером НАТО. Україна заслуговує самостійно вирішувати власну долю. Якщо Чехію попросять прислати солдатів в Україну, ми готові це розглянути. У нас є воля допомогти Україні", - сказала глава оборонного відомства.