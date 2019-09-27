Юлия Пендель: Пресс-секретарь Зеленского свирепо набросилась на журналиста - ВИДЕО
Любительница котиков пресс-секретарь президента легко трансформируется в настоящего берсерка и может без проблем отталкивать крупных мужчин-журналистов, которые хотят всего-то задать вопрос президенту.
Вопросы журналистской этики, свободы слова и выполнения своих рабочих обязанностей в такие моменты, судя по всему, Мендель не колышат.
Так, когда к Владимиру Зеленскому в Нью-Йорке пытался подойти корреспондент Радио Свобода Сергей Андрушко, пресс-секретарь президента набросилась на журналиста в припадке дикой агрессии. Желая оградить Зе от неудобных вопросов, чиновница пыталась вырвать у работника СМИ микрофон, что-то кричала, да и вовсе вела себя как спущенная с поводка собака бойцовской породы.
Видео дикого поступка Мендель опубликовали даже представители международных агентств, для которых подобное поведение госслужащих вообще считается дикостью.
Возмутился поступком Мендель и оскорбленный "мальчик" Михаил Ткач.
"Кто может объяснить в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первым лицам!" - написал на своей странице в Facebook сотрудник "Схем". - Поэтому можно создать хоть десять советов, но президент должен начинать с себя и своим примером демонстрировать, как нужно относиться к СМИ".
В соцсетях пресс-секретарше Зеленского уже дали меткую кличку "Юлия Пендель".
Смотрите видео агрессии Мендель по отношению к журналистам онлайн: