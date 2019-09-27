Юлия Пендель: Пресс-секретарь Зеленского свирепо набросилась на журналиста - ВИДЕО

Мендель проявила слабоумие и отвагу

Любительница котиков пресс-секретарь президента легко трансформируется в настоящего берсерка и может без проблем отталкивать крупных мужчин-журналистов, которые хотят всего-то задать вопрос президенту.

Вопросы журналистской этики, свободы слова и выполнения своих рабочих обязанностей в такие моменты, судя по всему, Мендель не колышат.

Так, когда к Владимиру Зеленскому в Нью-Йорке пытался подойти корреспондент Радио Свобода Сергей Андрушко, пресс-секретарь президента набросилась на журналиста в припадке дикой агрессии. Желая оградить Зе от неудобных вопросов, чиновница пыталась вырвать у работника СМИ микрофон, что-то кричала, да и вовсе вела себя как спущенная с поводка собака бойцовской породы.

Видео дикого поступка Мендель опубликовали даже представители международных агентств, для которых подобное поведение госслужащих вообще считается дикостью.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe — Christopher Miller (@ChristopherJM) September 26, 2019

Возмутился поступком Мендель и оскорбленный "мальчик" Михаил Ткач.

"Кто может объяснить в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первым лицам!" - написал на своей странице в Facebook сотрудник "Схем". - Поэтому можно создать хоть десять советов, но президент должен начинать с себя и своим примером демонстрировать, как нужно относиться к СМИ".

В соцсетях пресс-секретарше Зеленского уже дали меткую кличку "Юлия Пендель".

Смотрите видео агрессии Мендель по отношению к журналистам онлайн: