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Юлия Пендель: Пресс-секретарь Зеленского свирепо набросилась на журналиста - ВИДЕО

13:00
Мендель проявила слабоумие и отвагу - фото 1
Мендель проявила слабоумие и отвагу

Любительница котиков пресс-секретарь президента легко трансформируется в настоящего берсерка и может без проблем отталкивать крупных мужчин-журналистов, которые хотят всего-то задать вопрос президенту.

Вопросы журналистской этики, свободы слова и выполнения своих рабочих обязанностей в такие моменты, судя по всему, Мендель не колышат.

Работа на Зе разрушила личную жизнь его Мендель

Так, когда к Владимиру Зеленскому в Нью-Йорке пытался подойти корреспондент Радио Свобода Сергей Андрушко, пресс-секретарь президента набросилась на журналиста в припадке дикой агрессии. Желая оградить Зе от неудобных вопросов, чиновница пыталась вырвать у работника СМИ микрофон, что-то кричала, да и вовсе вела себя как спущенная с поводка собака бойцовской породы.

Юлия Пендель: Пресс-секретарь Зеленского свирепо набросилась на журналиста - ВИДЕО - фото 188571

Видео дикого поступка Мендель опубликовали даже представители международных агентств, для которых подобное поведение госслужащих вообще считается дикостью.

Возмутился поступком Мендель и оскорбленный "мальчик" Михаил Ткач.

"Кто может объяснить в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первым лицам!" - написал на своей странице в Facebook сотрудник "Схем". - Поэтому можно создать хоть десять советов, но президент должен начинать с себя и своим примером демонстрировать, как нужно относиться к СМИ".

В соцсетях пресс-секретарше Зеленского уже дали меткую кличку "Юлия Пендель".

Смотрите видео агрессии Мендель по отношению к журналистам онлайн:

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