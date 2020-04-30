Будет следующим президентом: Андрей Богдан "ошарашил" заявлением
Будет следующим президентом: Андрей Богдан "ошарашил" заявлением
Экс-глава ОПУ Андрей Богдан в шутку назвал имя будущего президента Украины и вы его отлично знаете.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.
"А я уже знаю кто будет следующим Президентом))) Скоро!", - написал политик и репостнул видео с Виталием Кличко.
На опубликованном материале мэр Киева стрижет себя под песню мексиканского певца Энди Савала "Коронавирус".
Отметим, что Андрея Богдана связывают с главой КГГА довольно непростые отношения. В 2019 г. между политиками развязалась настоящая словесная война. Что было дальше известно всем: глава ОПУ подал в отставку, а Виталий Кличко по прежнему продолжает заниматься своими обязанностями.
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