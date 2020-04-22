Кличко сходил к Черновол в гости: Без маски – ФОТО

Кличко сходил к Черновол в гости: Без маски – ФОТО

Глава КГГА Виталий Кличко без средств защиты сходил в гости к экс-нардепу Татьяне Черновол

Об этом политик написала в Facebook.

"Вчера поддержать "арестантку" пришел один из лидеров Майдана Виталий Кличко. Спасибо, Виталий, за теплый вечер, ощущение майдановского братства и за хорошую работу на посту мэра Киева. В Украине множество политических партий. Фактически две: условная партия сопротивления и условная партия капитуляции. Все у кого развито чувство национального достоинства - в первой. И наша тактическое преимущество, что МЭР Майдана - наш. Но временно из-за карантина - "хватит шастать", - рассказала Черновол.

Напомним, 10 апреля ГБР вручило подозрение Татьяне Черновол в убийстве Владимира Захарова во время сожжения офиса Партии регионов в 2014 г.

16 апреля судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк от правил экс-депутата под домашний арест.