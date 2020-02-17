"Денег нет, но вы держитесь": тропический Богдан ярко потроллил "слуг народа"

"Денег нет, но вы держитесь": тропический Богдан ярко потроллил "слуг народа"

Экс-глава ОПУ Андрей Богдан ярко потроллил Команду Зе. И не только.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика.

"Друзья очень скучаю за Вами, не сплю не ем)))) Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь !!!", - сыронизировал Богдан и выложил в Facebook фото отдыха на тропическом острове.