"Денег нет, но вы держитесь": тропический Богдан ярко потроллил "слуг народа"
Экс-глава ОПУ Андрей Богдан ярко потроллил Команду Зе. И не только.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика.
"Друзья очень скучаю за Вами, не сплю не ем)))) Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь !!!", - сыронизировал Богдан и выложил в Facebook фото отдыха на тропическом острове.
Напомним, 11 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Его место занял Андрей Ермак.
О причинах перестановок в ОПУ пока ничего неизвестно. Предположительно, увольнение Богдана связано с расколом в среде Команды Зе. Ранее мы писали, что в январе 2020 г. тогдашний глава Офиса президента сильно повздорил с Андреем Ермаком. Почему? Ответ узнаете по ссылке.