Андрей Богдан уволен: РЕАКЦИЯ СЕТИ

Андрей Богдан уволен: РЕАКЦИЯ СЕТИ

Во вторник, 11 февраля, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. В сети на это событие отреагировали бурей эмоций и комментариев. Собрали для вас лучшие из них.

"Слуга народа" Александр Дубинский поддержал президента.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сказал Богдану ироническое "спасибо".

Главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов возвестил о новой эпохе в украинской политике.

И не удержался от шутки.

И не он один.

Главред Украинских новостей Денис Иванеско предложил экс-главе ОПУ новую работу.

И дал совет Команде Зе.

Журналист Юрий Романенко заявил, что теперь все будет по другому.

Фотограф Ян Доброносов сделал краткое заключение.