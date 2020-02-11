Андрей Богдан уволен: РЕАКЦИЯ СЕТИ
Андрей Богдан уволен: РЕАКЦИЯ СЕТИ
Во вторник, 11 февраля, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. В сети на это событие отреагировали бурей эмоций и комментариев. Собрали для вас лучшие из них.
"Слуга народа" Александр Дубинский поддержал президента.
Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сказал Богдану ироническое "спасибо".
Главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов возвестил о новой эпохе в украинской политике.
И не удержался от шутки.
И не он один.
Главред Украинских новостей Денис Иванеско предложил экс-главе ОПУ новую работу.
И дал совет Команде Зе.
Журналист Юрий Романенко заявил, что теперь все будет по другому.
Фотограф Ян Доброносов сделал краткое заключение.
А блогер Виталий Чепинога изволил просто пошутить.
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