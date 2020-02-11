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Андрей Богдан уволен: РЕАКЦИЯ СЕТИ

13:28
Андрей Богдан уволен: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 1
Андрей Богдан уволен: РЕАКЦИЯ СЕТИ

Во вторник, 11 февраля, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. В сети на это событие отреагировали бурей эмоций и комментариев. Собрали для вас лучшие из них.

Андрей Богдан ушел, а МЕМЫ остались – ярчайшая подборка

"Слуга народа" Александр Дубинский поддержал президента.

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Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сказал Богдану ироническое "спасибо".

Андрей Богдан уволен: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 195698

Главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов возвестил о новой эпохе в украинской политике.

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И не удержался от шутки.
Андрей Богдан уволен: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 195690

 

И не он один.

Андрей Богдан уволен: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 195691
Главред Украинских новостей Денис Иванеско предложил экс-главе ОПУ новую работу.
Андрей Богдан уволен: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 195693
И дал совет Команде Зе.
Андрей Богдан уволен: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 195694
Журналист Юрий Романенко заявил, что теперь все будет по другому.
Андрей Богдан уволен: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 195695
Фотограф Ян Доброносов сделал краткое заключение.
Андрей Богдан уволен: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 195692
А блогер Виталий Чепинога изволил просто пошутить.
Андрей Богдан уволен: РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 195696
Напомним, АНДРЕЙ БОГДАН ПОДАЛ В ОТСТАВКУ: Кто его заменит?
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