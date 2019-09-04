Владимир Зеленский Верховна Рада Депутатская неприкосновенность война на Донбассе

Зеленский оказался беднее Богдана – СМИ

Вчера, 23:00
Зеленский оказался беднее Богдана – СМИ - фото 1
Зеленский оказался беднее Богдана – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский зарабатывает меньше главы ОП Андрея Богдана.

Зеленский "продал" Квартал. Раскрыты детали

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на ответ Госуправления делами.

Согласно источнику, президент Украины получает меньше всех руководящих чинов ОП - 22 540 грн (с учетом уплаты налогов). А вот подчиненным гаранта в плане финансов везет куда больше.

Зеленский оказался беднее Богдана – СМИ - фото 187127

Так, зарплата Андрей Богдана составляет 39 874 гривны, замглавы ОП Алексей Гончарук (в августе он еще был замом, а не премьером - прим. ред.) и Юрий Костюк получают 32 399 и 31 724 грн.

Интересно, что за июль этим же лицам (кроме президента - прим. ред) и вовсе не начисляли деньги. Подробности узнаете здесь.

И говоря о чиновниках, как тут не помянуть народных депутатов. Намедни стало известно, что спикер ВРУ Дмитрий Разумков и вовсе предлает увеличить им зарплаты.

Напомним, где живет Зеленский: Что известно о домах и квартирах президента.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
зарплата Андрей Богдан Владимир Зеленский Офис Президента Новости Украина
Украинские новости
powered by lun.ua
Другое на тему
Суд "отменил" ликвидацию УПЦ КП - фото 1
Суд "отменил" ликвидацию УПЦ КП
Вчера, 21:40
Зеленский назначил замглавы ОП. Она хочет прострелить ногу Дубинскому - фото 1
Зеленский назначил замглавы ОП. Она хочет прострелить ногу Дубинскому
Вчера, 21:00
ГБР расширили полномочия: что изменится? - фото 1
ГБР расширили полномочия. Что изменится?
Вчера, 19:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Список участников и тренеров
30 августа, 16:45
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Загрузка...