Зеленский оказался беднее Богдана – СМИ

Зеленский оказался беднее Богдана – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский зарабатывает меньше главы ОП Андрея Богдана.

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на ответ Госуправления делами.

Согласно источнику, президент Украины получает меньше всех руководящих чинов ОП - 22 540 грн (с учетом уплаты налогов). А вот подчиненным гаранта в плане финансов везет куда больше.

Так, зарплата Андрей Богдана составляет 39 874 гривны, замглавы ОП Алексей Гончарук (в августе он еще был замом, а не премьером - прим. ред.) и Юрий Костюк получают 32 399 и 31 724 грн.

Интересно, что за июль этим же лицам (кроме президента - прим. ред) и вовсе не начисляли деньги. Подробности узнаете здесь.

И говоря о чиновниках, как тут не помянуть народных депутатов. Намедни стало известно, что спикер ВРУ Дмитрий Разумков и вовсе предлает увеличить им зарплаты.

Напомним, где живет Зеленский: Что известно о домах и квартирах президента.