Бойко и Зеленский возглавили рейтинг симпатий украинцев - соцопрос

Бойко и Зеленский возглавили рейтинг симпатий украинцев - соцопрос

Владимир Зеленский и глава ОПЗЖ Юрий Бойко возглавили рейтинг симпатий украинцев на гипотетических выборах президента.

Об этом свидетельствует соцопрос "Центра Разумкова".

По данным источника, состоись бы президентские выборы в ближайшее время, Владимир Зеленский набрал бы 34,6%, Юрий Бойко - 20%, Петр Порошенко - 16,1%, Юлия Тимошенко - 7,7%

В то же время, отвечая на вопрос о голосовании во втором туре выборов президента, украинцы сменили свои политические предпочтения: 41,1 % поддержал бы Владимира Зеленского, 16 % - Петра Порошенко.

Напомним, что….

Согласно последним соцопросам КМИС, большинство украинцев (45%) не одобряют действия президента Украины Владимира Зеленского; из всех опрошенных лишь 38% выразили поддержку действующему главе государства. Еще меньше доверия у украинцев вызывает работа Верховной Рады Украины: 21% опрошенных одобряет действия парламента, 62% - не одобряют.