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Впервые в истории: Большинство украинцев не одобряют Зеленского

15:43
Впервые в истории: Большинство украинцев не одобряют действия Зеленского - фото 1
Впервые в истории: Большинство украинцев не одобряют действия Зеленского

Большинство украинцев не одобряют действия президента Украины Владимира Зеленского.

Украинцы вынесли вердикт Зеленскому за год президентства – соцопрос

Об этом свидетельствуют соцопросы КМИС.

"Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%). Разница между долей тех, кто одобряет действия и заявления президента, и долей тех, кто не одобряет, впервые за последний год стала отрицательной и составила минус 7 процентных пунктов", - говорится в сообщении.

Впервые в истории: Большинство украинцев не одобряют Зеленского - фото 202071

Еще меньше доверия у украинцев вызывает работа Верховной Рады Украины: 21% опрошенных одобряет действия парламента, 62% - не одобряют. Баланс оценок является отрицательным и составляет минус 41 процентных пунктов.

Впервые в истории: Большинство украинцев не одобряют Зеленского - фото 202070

Напомним, что…

В мае 2020 г. соцгруппа "Рейтинг" провела опрос среди украинцев для определения наиболее популярного политика страны. В случае проведения двух туров президентских выборов, победил бы все равно Владимир Зеленский. Подробности смотрите по ссылке.

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рейтинг Владимир Зеленский Верховна Рада Новости Украина
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