Богдан назвал "замену" Кличко: Вы удивитесь, кто это

Богдан назвал "замену" Кличко. Вы сильно удивитесь

Глава ОП Андрей Богдан назвал возможную замену Виталию Кличко. И вы его отлично знаете.

О будущем киевской мэрии политик рассказал в интервью BBC.

Отвечая на вопрос, не против ли он занять кресло Кличко, соратник Зеленского заявил следующее:

"Я никогда над этим серьезно не задумывался, но вот последние события показали, что аудитория видит оппонентом Кличко Богдана. Я считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз".

Однако такой вариант он будто бы не исключает, т.к. "свою функцию он уже почти выполнил” и может заняться другими "серьезными вещами".

"Например, выборы мэра. Нет, я шучу, конечно. Но почему бы и нет? ", - подчеркнул Богдан.

Напомним, что глава ОП Андрей Богдан разъяснил конфликт между окружением гаранта и мэром Киева. Если кратко, он будто бы попросил последнего отказаться от надсмотра "смотрящих". Оправдываясь, мэр Киева сказал, что сделать ничего не может и предложил Богдану взятку в 20 млн. долл.

Однако это версия главы ОП. Что же заявил сам Кличко?

А Кличко очень возмутился, заявив обратное, дескать наоборот, Богдан приходил к нему, чтобы поставить в КМДА свою "крышу".

Как бы там ни было, но мэр Киева может вскоре уйти в отставку.

Напомним, "Он неправ": Зеленский раскритиковал Богдана.