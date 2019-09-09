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"Манипулятор!": Кличко обозвал Богдана и оправдался

13:30
"Манипулятор!": Кличко обозвал Богдана и оправдался - фото 1
"Манипулятор!": Кличко обозвал Богдана и оправдался

Мэр Киева Виталий Кличко обозвал главу ОП Андрея Богдана и оправдался за отставание Киева по сравнению с Прагой.

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Соответствующее заявление он написал в Facebook.

"Друзья! О манипуляции на конкретном примере. Манипулятор - глава Офиса Президента Андрей Богдан. Приведя в ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером» пару цифр о бюджетах двух городов - без сравнения других показателей - "Где наша Прага?", - довольно улыбаясь спросил Богдан", - начал Кличко и тут же аргументировал свое мнение.

'Манипулятор!': Кличко обозвал Богдана и оправдался - фото 187357

По его словам, Богдан значительно занизил размеры бюджета Праги и не учел разницы в народонаселении и размерах двух столиц. К тому же, отмечает Кличко, Прага – столица страны, входящей в ЕС.

Завершив сравнительный анализ, градоначальник вновь похвалил свои заслуги.

"Еще 5 лет назад Киев был банкротом - Имея бюджет 18 млрд. грн., а долги 25 млрд. грн.! За эти годы мы увеличили бюджет города более чем втрое, а долг уже - менее 4 миллиардов гривен", - резюмировал мэр Киева.

'Манипулятор!': Кличко обозвал Богдана и оправдался - фото 187368

Отметим, что в споре ОП и Виталия Кличко большинство киевлян поддержали последнего. Об этом говорят последние соцопросы. Отмечая на вопрос, имеет ли право Владимир Зеленский назначать главу КМДА вопреки воле избирателей, 72 % ответили нет, 17% выступили за президента и лишь 11% не определились с ответом.

Напомним, Киевсовет обратился к Зеленскому. Из-за Кличко.

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