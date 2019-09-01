"Он неправ": Зеленский раскритиковал Богдана

"Он неправ": Зеленский раскритиковал Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал главу ОП Андрея Богдана за отдых в Сен-Тропе (Франция).

Об этом глава государства заявил в интервью "1 + 1".

"Богдан ушел в отпуск, и это было не 24 (августа - прим. ред.), это важно понимать, что он не приехал именно на День Независимости в Сен-Тропе. Я даже не знал куда он поехал, это не мое дело. Он приехал за 4 или 5 дней до этого. Я подписал отпуск, есть бумаги", - заявил президент.

И разъяснил, что думает об этой ситуации.

"Я ему позвонил и сказал, что он неправ в этой ситуаций. Он не мог быть (там – прим. ред.) как один из реальных мощных людей во власти и не имеет права на День Независимости твоей страны в Сен-Тропе гулять".

Отметим, что ранее и сам Богдан пытался оправдаться за свой отдых. Но получилось не очень.

Но один плюс от его поездки все же имеется: вояж главы ОП послужил предметом для многих мемов и шуток. Собрали для вас лучшие из них.