Кличко распустит Киевраду: названо условие

Кличко распустит Киевраду: названо условие

В четверг, 12 сентября, мэр Киева Виталий Кличко инициирует консультации с главами депутатских фракций для роспуска Киевсовета.

Об этом глава КГГА заявил перед началом пленарного заседания депутатов.

"Я считаю, что сегодня пришли депутаты, которые ответственны перед своими избирателями. Но кворума нет, к сожалению. Почему? Потому что (депутаты, – прим. ред.) "работают" со многими депутатами. Потому что подрывают и дестабилизируют работу киевской власти. И это накануне начала отопительного сезона, бюджетного процесса. Когда нужно решать много вопросов по обеспечению жизнедеятельности города", - обрисовал общую ситуацию Виталий Кличко и рассказал, что он собирается делать.

"Я инициирую консультации с председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8-го созыва", - сказал мэр столицы.

В "Слуге народа" , судя по всему, не против такого сценария. В этот же день нардеп Александр Ткаченко заявил, что Команда Зе выступит "с инициативой досрочных выборов как мэра, так и Киевсовета, и полной перезагрузки власти в городе, как того давно хотят киевляне".

Напомним, что 4 сентября новый Кабмин посоветовал отправить в отставку Виталия Кличко. Однако городские избранники с таким решением не согласились и обратились с заявлением к новой власти.

Читайте также: Киев вошел в рейтинг лучших городов мира… С конца.