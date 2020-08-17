Жаба vs Гадюка: Боевики ЧВК Вагнера пожаловались на насилие белорусских коллег

Боевики ЧВК "Вагнера" пожаловались на насилие белорусских силовиков

К членам ЧВК "Вагнера", задержанным в Беларуси, применялось насилие.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на росСМИ.

По данным источников, у четверых из 32 "вагнеровцев" были обнаружены следы избиения: переломы ребер, повреждения внутренних органов и черепно-мозговые травмы. Некоторые из боевиков будут отправлены на процедуру снятия побоев для документации повреждений.

Кроме того россияне пожаловались на условия содержания в белорусских СИЗО. По словам террористов, они пребывали в одиночных камерах и спали на нарах без матрасов. В ходе допроса силовики будто бы угрожали им пожизненным заключением и смертной казнью.

Что было ранее?

29 июля белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Беларуси 33 граждан РФ, являющихся членами ЧВК "Вагнера". Часть из них принимала участие в войне на Востоке Украины.

30 июля белорусские власти объявили преступникам подозрение в подготовке теракта.

В этот же день СБУ заявила о начале переговоров с белорусскими коллегами об экстрадиции части преступников в Украину.

12 августа Офис генерального прокурора Украины направил белорусским правоохранителям запрос на выдачу "вагнеровцев" нашей стране.

14 августа Беларусь, ссылаясь на договоренности с Москвой, передала задержанных "вагнеровцев" на территорию РФ.