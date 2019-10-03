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Берете надувную куклу: "слуга народа" попал в дикий конфуз – ВИДЕО

11:57
Берете надувную куклу: слуга народа попал в дикий конфуз – ВИДЕО - фото 1
Берете надувную куклу: слуга народа попал в дикий конфуз – ВИДЕО

"Слуга народа" Николай Тищенко вновь попал в громкий скандал. Чем же на этот раз оскандалился одиозный нардеп?

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А замешана, как оказалось, во всем формула Штайнмайера. Отвечая журналистам на вопрос по этой нелегкой теме, политик дал феерический ответ:

"Я сравниваю сегодня Украину, нашу родную, нашу Украину, которую нам построили наши попередники, с насосом. Где куда не возьмешь, что не берешь – все что-то не работает", - сказал депутат.

Но на этом Тищенко не остановился и продолжил свой спич.

"Да, это разведение. Главное, что нужно понять, только под присмотром ОБСЕ и только по законам Украины. Все, точка. Вы берете, к примеру, игрушку, куклу берете, вот берете куклу. Например, надувную куклу вы берете. Вы знаете, как с ней справиться? Нет. Вот куклу вы берете. И вот, чтобы знать, как…Или не знаю, машину. Или покупаете машину. Вы знаете, как с ней? Вот, чтобы справиться с этим заданием, вам нужна инструкция", - сказал Тищенко.

В связи с вышеперечисленным возникает вопрос: нужна ли уважаемому "слуге" инструкция для общения с молоденькой помощницей? Или для защиты от "агрессивных женщин"?

Ждем ответа от уважаемого политика.

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