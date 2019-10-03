ВСУ и боевики не разведут войска. Названо условие

ВСУ и боевики не разведут войска. Названо условие

В Минобороны Украины назвали условие для остановки процесса разведения войск в Петровском и Золотом.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - отвод личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий. Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский поспешил "успокоить" местное население региона из-за разведения войск.

"Хочу успокоить местное население. Я лично гарантирую, что вы будете защищены: военные никак не повлияют на вашу безопасность. Примером для этого является разведение войск в Станице Луганской", - заявил украинский гарант.

Начало отвода ВСУ от линии фронта запланировано на 7 октября.

Напомним, формула Штайнмайера: боевики "поставили" условие.