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"Слуга народа" обвинил школу в коррупции. И опозорился – ФОТО, ВИДЕО

15:30
"Слуга народа" обвинил школу в коррупции. И опозорился – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
"Слуга народа" обвинил школу в коррупции. И опозорился – ФОТО, ВИДЕО

"Слуга народа" Николай Тищенко обвинил одну из киевских школ в коррупции. Но что-то пошло не так.

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Видео с обвинениями политик опубликовал в Facebook.

"Как вы думаете, сколько денег ушло на ее (столовой – прим. ред.) ремонт? На эту столовую было потрачено 1 миллион 750 тысяч гривен. Вы можете себе это представить?... Пригласил специалиста. Он оценил все работы в 700-800 тысяч гривен. А где все остальные средства?", - сказал Тищенко.

'Слуга народа' обвинил школу в коррупции. И опозорился – ФОТО, ВИДЕО - фото 188703

Как и ожидалось, комментаторы очень бурно отреагировали на заявление политика и пригласили его в "свои" школы и детсады.

'Слуга народа' обвинил школу в коррупции. И опозорился – ФОТО, ВИДЕО - фото 188708

Однако не все так просто. Вскоре с обвинениями ознакомилась администрация 197-ой школы (а именно там и был депутат). Как оказалось, обвинив ее в коррупции, нардеп Тищенко не удосужился лично переговорить с руководством учебного заведения. Если бы он это сделал, то узнал бы что ремонт проводился не только в пищеблоке (который он показал – прим. ред.), но в и столовой.

'Слуга народа' обвинил школу в коррупции. И опозорился – ФОТО, ВИДЕО - фото 188702

"Главная масса этой суммы была выделена именно на замену плитки, стен, мойки, потолка, который был черная от грибка. Депутат не до конца показал видео. Он показал лишь то, что в пищеблоке. Но если бы он показал и зал, который сделан, то вопросов бы не возникло никаких", - заявила директор школы Светлана Куца.

Желая уточнить произошедшее, работники СМИ попытались дозвониться к Тищенко. Но безуспешно. Как знать, может он заработался со своей 22-летней помощницей?

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Партия Слуга народа школа Киев Николай Тищенко Новости Украина
Украинская правда
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