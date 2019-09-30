"Слуга народа" обвинил школу в коррупции. И опозорился – ФОТО, ВИДЕО

"Слуга народа" обвинил школу в коррупции. И опозорился – ФОТО, ВИДЕО

"Слуга народа" Николай Тищенко обвинил одну из киевских школ в коррупции. Но что-то пошло не так.

Видео с обвинениями политик опубликовал в Facebook.

"Как вы думаете, сколько денег ушло на ее (столовой – прим. ред.) ремонт? На эту столовую было потрачено 1 миллион 750 тысяч гривен. Вы можете себе это представить?... Пригласил специалиста. Он оценил все работы в 700-800 тысяч гривен. А где все остальные средства?", - сказал Тищенко.

Как и ожидалось, комментаторы очень бурно отреагировали на заявление политика и пригласили его в "свои" школы и детсады.

Однако не все так просто. Вскоре с обвинениями ознакомилась администрация 197-ой школы (а именно там и был депутат). Как оказалось, обвинив ее в коррупции, нардеп Тищенко не удосужился лично переговорить с руководством учебного заведения. Если бы он это сделал, то узнал бы что ремонт проводился не только в пищеблоке (который он показал – прим. ред.), но в и столовой.

"Главная масса этой суммы была выделена именно на замену плитки, стен, мойки, потолка, который был черная от грибка. Депутат не до конца показал видео. Он показал лишь то, что в пищеблоке. Но если бы он показал и зал, который сделан, то вопросов бы не возникло никаких", - заявила директор школы Светлана Куца.

Желая уточнить произошедшее, работники СМИ попытались дозвониться к Тищенко. Но безуспешно. Как знать, может он заработался со своей 22-летней помощницей?