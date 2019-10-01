Они меня толкали: Тищенко испугался "напавших" на его женщин и спрятался за копами (ВИДЕО)

Тищенко опять оказался в центре скандала

Народный депутат от партии "Слуга народа" не выдержал общения с митингующими, которые спросили с него за бездумно принятые фракцией законы.

Инцидент случился в понедельник, 30 сентября, когда бывший ресторатор непонятно зачем приперся общаться с протестующими у Верховной Радой предпринимателями.

Само собой, ничего вменяемого народу Тищенко сказать не мог, а посему просто "включил быка". Подчеркивая, что он является нардепом, "слуга народа" начал цепляться к людям, рассказывая им о том, что они должны "предъявить ему удостоверение".

Увидевшие хоть кого-то из представителей власти предприниматели, обступили Тищенко, расспрашивая его о том, как теперь работать бизнесу, ведь по сути новые законы могут убить работу предпринимателей.

В пылу диалога некоторые протестующие женщины нанесли депутату "тяжкие прикосновения", после чего Тищенко начал кричать копам, мол, их нужно задержать, поскольку к нему притронулись.

-Выясните, что за люди, которые держат меня за руки и толкают меня в спину. Вот, и вот еще женщина, - заявил депутат полиции, указывая на не понравившихся ему участниц протеста.

Смотрите видео очередного зашквара Николая Тищенко онлайн:

Напомним, это уже не первый зашквар Тищенко на посту нардепа. С самого первого дня работы Рады девятого созыва ресторатор-политик регулярно попадает в скандалы, хамовито общаясь с журналистами.