Они меня толкали: Тищенко испугался "напавших" на его женщин и спрятался за копами (ВИДЕО)
Народный депутат от партии "Слуга народа" не выдержал общения с митингующими, которые спросили с него за бездумно принятые фракцией законы.
Инцидент случился в понедельник, 30 сентября, когда бывший ресторатор непонятно зачем приперся общаться с протестующими у Верховной Радой предпринимателями.
Само собой, ничего вменяемого народу Тищенко сказать не мог, а посему просто "включил быка". Подчеркивая, что он является нардепом, "слуга народа" начал цепляться к людям, рассказывая им о том, что они должны "предъявить ему удостоверение".
Увидевшие хоть кого-то из представителей власти предприниматели, обступили Тищенко, расспрашивая его о том, как теперь работать бизнесу, ведь по сути новые законы могут убить работу предпринимателей.
В пылу диалога некоторые протестующие женщины нанесли депутату "тяжкие прикосновения", после чего Тищенко начал кричать копам, мол, их нужно задержать, поскольку к нему притронулись.
-Выясните, что за люди, которые держат меня за руки и толкают меня в спину. Вот, и вот еще женщина, - заявил депутат полиции, указывая на не понравившихся ему участниц протеста.
Смотрите видео очередного зашквара Николая Тищенко онлайн:
Напомним, это уже не первый зашквар Тищенко на посту нардепа. С самого первого дня работы Рады девятого созыва ресторатор-политик регулярно попадает в скандалы, хамовито общаясь с журналистами.