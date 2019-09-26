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Николай Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель, которая ничего не успевает (ФОТО)

22:20
Помощница Тищенко любит селфи - фото 1
Помощница Тищенко любит селфи

Судя по всему, нардеп от "Слуги народа" и известный ресторатор Николай Тищенко очень избирательно подошел к выбору помощника парламентария. Возможно, для этого он даже пользовался заветами своего коллеги по партии Александра Дубинского, который просил "не предлагать ниже 175 сантиметров".

На сайте Верховной Рады в профайле Николая Тищенко значится 22-летняя помощница Марьяна Михолап.

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Модель, которая еще четыре года назад искала себе подработку репетитором по математике, не слабо шагнула в карьерной лестнице и превратилась чиновницу.

Николай Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель, которая ничего не успевает (ФОТО) - фото 188540

Михолап обслуживает Тищенко по срочному трудовому договору, предполагающему работу на постоянной основе.

Примечательно, что, в отличие от многих "Слуг народа", высшее образование у девушки имеется. В 2018-м она закончила Киевский национальный экономический университет по специальности "Экономическая кибернетика". И хотя ничему профильному в ВУЗе она не научилась, поскольку "душа не лежит", девушка подалась в модели. Благо, портфолио за студенческие годы было создано.

Еще недавно девушка активно снималась в фотосессиях для известных брендов, но когда ей удалось прорваться в Раду, все резюме и часть фотографий со многих сайтов были потерты.

Николай Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель, которая ничего не успевает (ФОТО) - фото 188543

Теперь же юная помощница Николая Тищенко жалуется в Instagram, что "ничего не успевает", но при этом выставляет фоточки из Верховной Рады.

Николай Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель, которая ничего не успевает (ФОТО) - фото 188544

Всего у ресторатора, который числится заместителем главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры, пятеро помощников: двое работающих по трудовому договору на постоянной основе, а трое - на общественных началах.

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