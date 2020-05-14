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Белый дом обнародует письма по Украине: Так решил суд

23:01
Белый дом обнародует письма по Украине: Так решил суд - фото 1
Белый дом обнародует письма по Украине: Так решил суд

Американский суд отправил запрос к администрации президента США Дональда Трампа с требованием опубликовать письма, касающиеся выделения военной помощи Украине.

США выделит Украине вооружения на $125 млн – СМИ

Об этом сообщает "Голос Америки".

Решение было принято по иску издания The New York Times в рамках закона о доступе к информации.

"Именно, документы в этой категории - это электронная переписка президента, или вице-президента, или непосредственных советников президента по президентского решения об объеме, сроки и цели задержки военной помощи Украине", - прокомментировала вердикт суда заместитель юриста бюджетного управления Белого дома Гедере Уолш.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что будто бы американский президент планирует приостановить оказание военной помощи Украине из-за "сомнения в ее целесообразности.

Настоящей же причиной, - полагают противники Трампа, - является давление на Владимира Зеленского с целью продавить расследование против сына Джо Байдена (вероятного конкурента главы США на президентских выборах). Оба лидера всякое давление отрицают.

В декабре 2019 г. президент США Дональд Трамп поддержал выделение Украине 250 млн. долл. военной помощи в 2021 году. Подробнее об этом читайте здесь.

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США Украина Дональд Трамп Новости Мир
Голос Америки
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