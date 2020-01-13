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Австрия осудила санкции против "Северного потока-2". Названа причина

08:51
Австрия осудила санкции против Северного потока-2. Названа причина - фото 1
Австрия осудила санкции против Северного потока-2. Названа причина

Австрия осуждает американские санкции против строительства газопровода "Северный поток -2".

Северный поток "спасут": Россия нашла решение

Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шелленберг.

"Мы отвергаем экстерриториальный эффект санкций. Это неприемлемо… Гарантировано, что "Северный поток-2" не затрагивает интересы Украины. Американцы не скрывали, что выступают против "Северного потока-2" из соображений экономической политики", - заявил дипломат.

Напомним, Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пообещавшая провести новые переговоры с американцами.

В середине декабря 2019 г. строительство газопровода было приостановлено. На данный момент проект завершен на 92%.

Чтобы продолжить работы, России нужны корабли для прокладки газопровода, однако таковых у нее нет и не будет в ближайшие годы. Как ранее заявлял глава ОСК РФ Алексей Рахманов, для строительства нужных суден РФ понадобится лет 6. Подробности читайте по ссылке.

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Укринформ
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