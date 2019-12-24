"Северный поток -2 " не достроят. У России нет нужных кораблей

"Северный поток -2 " не достроят. У России нет нужных кораблей

"Северный поток-2" не достроят из-за отсутствия у России суден, необходимых для прокладки газопровода.

Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) РФ Алексей Рахманов.

"Насколько мне известно, таких судов, которые прямо сегодня могли бы быть взяты из имеющихся в наличии и приступить немедленно к работе, нет. Как правило, такие суда строятся под конкретный проект и очень редко используются для каких-то работ на свободном рынке", - заявил глава ОСК и подчеркнул, что для строительства нужных кораблей России понадобится лет 6.

Алексей Рахманов

Отметим, что отсутствие кораблей это далеко не единственная проблема "Северного потока- 2". Ранее Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пообещавшая провести новые переговоры с американцами.

В середине декабря 2019 г. строительство газопровода было приостановлено. На данный момент проект завершен на 92%