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"Северный поток -2 " не достроят. У России нет нужных кораблей

17:40
"Северный поток -2 " не достроят. У России нет нужных кораблей - фото 1
"Северный поток -2 " не достроят. У России нет нужных кораблей

"Северный поток-2" не достроят из-за отсутствия у России суден, необходимых для прокладки газопровода.

ФРГ озвучила новую дату строительства Северного потока-2

Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) РФ Алексей Рахманов.

"Насколько мне известно, таких судов, которые прямо сегодня могли бы быть взяты из имеющихся в наличии и приступить немедленно к работе, нет. Как правило, такие суда строятся под конкретный проект и очень редко используются для каких-то работ на свободном рынке", - заявил глава ОСК и подчеркнул, что для строительства нужных кораблей России понадобится лет 6.

'Северный поток -2 ' не достроят. У России нет нужных кораблей - фото 193312

Алексей Рахманов

Отметим, что отсутствие кораблей это далеко не единственная проблема "Северного потока- 2". Ранее Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пообещавшая провести новые переговоры с американцами.

В середине декабря 2019 г. строительство газопровода было приостановлено. На данный момент проект завершен на 92%

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Северный поток Россия корабль Новости Мир
РБК Украина
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