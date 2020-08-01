Аваков показал видео гибели полтавского террориста

Аваков показал видео гибели полтавского террориста

Глава МВД Арсен Аваков опубликовал видео с гибелью полтавского террориста Романа Скрипника.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Twitter министра.

"Ночные события в Опишне. К сожалению, опять неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских – злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу!", - заявил глава МВД Арсен Аваков.

Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.

Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020

Что было ранее?

22 июля в Полтаве экс-служащий ВСУ Роман Скрипник взял в заложники работника полиции. Позже преступник отпустил задержанного и крылся в лесу. Последующие 8 дней правоохранители безуспешно проводили поиски ретивого преступника.

1 августа работники сектора реагирования патрульной полиции Зеньковского выявили преступника в районе с. Опишня. Впоследствии Срипник захватил одного из правоохранителей и пригрозил подорвать гранату.

"Начальник сектора реагирования патрульной полиции, действуя в соответствии с инструкцией и находясь в непосредственном контакте с преступником, держал ситуацию под контролем до прибытия спецподразделения. Поскольку жизни полицейского угрожала реальная опасность, поскольку он угрожал гранатой, было принято решение о ликвидации подозреваемого", - рассказал глава полиции Полтавщины Иван Выгивский.