Владимир Зеленский Карантин в Украине ЧВК Вагнера Беларусь война на Донбассе Досье

Аваков показал видео гибели полтавского террориста

15:09
Аваков показал видео гибели полтавского террориста - фото 1
Аваков показал видео гибели полтавского террориста

Глава МВД Арсен Аваков опубликовал видео с гибелью полтавского террориста Романа Скрипника.

Суд арестовал Максима Кривоша: Все подробности

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Twitter министра.

"Ночные события в Опишне. К сожалению, опять неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских – злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу!", - заявил глава МВД Арсен Аваков.

Что было ранее?

22 июля в Полтаве экс-служащий ВСУ Роман Скрипник взял в заложники работника полиции. Позже преступник отпустил задержанного и крылся в лесу. Последующие 8 дней правоохранители безуспешно проводили поиски ретивого преступника.

Аваков показал видео гибели полтавского террориста - фото 203467

1 августа работники сектора реагирования патрульной полиции Зеньковского выявили преступника в районе с. Опишня. Впоследствии Срипник захватил одного из правоохранителей и пригрозил подорвать гранату.

Аваков показал видео гибели полтавского террориста - фото 203468

"Начальник сектора реагирования патрульной полиции, действуя в соответствии с инструкцией и находясь в непосредственном контакте с преступником, держал ситуацию под контролем до прибытия спецподразделения. Поскольку жизни полицейского угрожала реальная опасность, поскольку он угрожал гранатой, было принято решение о ликвидации подозреваемого", - рассказал глава полиции Полтавщины Иван Выгивский.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Национальная полиция Полтава Новости Украина
Без табу
Другое на тему
Украинский город саботирует усиление карантина: Он находится в "красной" зоне - фото 1
Украинский город саботирует усиление карантина: Он находится в "красной" зоне
16:30
COVID-19 нанес мощный удар, за сутки слегли больше тысячи украинцев - фото 1
COVID-19 нанес мощный удар, за сутки слегли больше тысячи украинцев
12:30
Полиция ликвидировала "полтавского Рэмбо": Все подробности - фото 1
Полиция ликвидировала "полтавского Рэмбо": Все подробности
10:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
Вчера, 21:30
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50