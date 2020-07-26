Авиация и сотни копов: менты четвертые сутки ищут полтавского террориста

Романа Скрыпника до сих пор не нашли

Пока приближенные к Авакову обещают скорую развязку событий, связанных с бегством взявшего в заложники копов ветерана АТО Романа Скрыпника, сам он успешно скрывается от преследований.

По состоянию на утро воскресенья, 26 июля, все поиски якобы лидера банды автоугонщиков, который захватил полицейского в заложники в момент задержания, не увенчались успехом.

При этом в Решетиловском лесу, где скрывается злоумышленник, орудуют авиация, квадрокоптеры, а также сотни бойцов полиции с СБУ с собаками и тепловизорами.

Как утверждает советник Авакова Михаил Апостол, "ситуация разрешится в течение нескольких дней". При этом высокопоставленный чиновник намекнул на то, что Скрыпник может наложить на себя руки:

- Мы оцепили там все, все контролируется тепловизорами, никуда он не денется. Каждая область разделена на квадраты, и каждое подразделение имеет свой квадрат. Но сейчас лето, зелень. Спрятаться в лесу в принципе просто. Но нахождение беглеца - вопрос времени. Сколько там еще: день-два. Он выйдет сам, он переосмыслит, что никуда не денется. Он будет как загнанный волк там бегать, ну сколько он будет бегать. Или покончит с жизнью... Более того, почему-то складывается впечатление, что если он угоняет машины, если была угроза жизни, когда он вытащил чеку и в принципе из-за этого все и началось - он как-то понимал те вещи, на которые шел. И я думаю, у него что-то с психикой. Сегодня мы с весны внезапно перешли на лето - осложнения у таких людей. В принципе, может и покончить жизнь самоубийством. Скорее всего, если он так боится попасть в тюрьму может утопиться, повеситься.

Напомним, утром в четверг 32-летнего Скрипника отправились задерживать "бравые" полицейские. В результате один из них оказался в руках злоумышленника. Бывший десантник из 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады выменял его на автомобиль и руководителя уголовного розыска Полтавской области. После менты несколько часов рассказывали о том, что "целенаправленно ведут машину по сельской местности" и "готовы разрешить проблему силовым путем". Впрочем, бывший военный доехал до леса и сбежал. Найти его не могут.