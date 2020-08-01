Полиция ликвидировала "полтавского Рэмбо": Все подробности

Полиция ликвидировала "полтавского Рэмбо": Все подробности

В ночь на субботу, 1 августа, сотрудники Нацполиции Украины ликвидировали полтавского террориста Романа Скрипника, ранее захватившего заложника и длительное время скрывавшегося от сил правопорядка.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ, замглавы МВД Антон Геращенко.

"Около 02.00, на окраине поселка Опишня Зеньковского района во время проведения розыскных мероприятий по розыску Скрипника, в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Резина и обнаружил преступника. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Резина имел при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция "Гром", - говорится в сообщении.

Впоследствии преступник был ликвидирован спецназом КОРД. Как уточняет источник, у Скрипника был шанс сохранить жизнь, однако он отказался сдаваться.

Какие-либо видео- и фотоматериалы, подтверждающие изложенную информацию, правоохранители пока что не выложили в публичный доступ.

Что было ранее?

22 июля в Полтаве экс-служащий ВСУ Роман Скрипник взял в заложники работника полиции. Позже преступник отпустил задержанного и крылся в лесу. Последующие 8 дней правоохранители безуспешно проводили поиски ретивого преступника.