Суд арестовал Максима Кривоша: Все подробности

Суд арестовал Максима Кривоша: Все подробности

В четверг, 23 июля, Луцкий районный суд арестовал на 2 месяца террориста Максима Кривоша.

Об этом сообщает "Громадське".

Во время слушания дела подозреваемый заявил о нежелании кому-нибудь навредить и назвал государство основным террористом. Кроме того Максим Кривош отверг информацию правоохранителей о наличии у него сообщников.

Выслушав преступника и доводы сторон, суд постановил отправить подозреваемого под арест. В свою очередь Кривош согласился с вердиктом Фемиды, отказавшись от права апелляции.

Что было ранее?

21 июля в центре Луцка злоумышленник Максим Кривош ("Плохой") захватил автобус с пассажирами и позвонил в полицию, потребовав от правоохранителей и чиновников признать себя террористами. Кроме того преступник заявил, что перед захватом транспорта он успел заложить взрывчатку где-то в городе.

После длительных переговоров, преступник все же согласился освободить нескольких заложников.

Около десяти часов вечера преступник сдался правоохранителям. По факту преступления открыто уголовное производство ( ч. 1 ст. 258 УКУ "Террористический акт").

22 июля следователи СБУ объявили подозрение Максиму Кривошу.