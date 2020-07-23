Угонщик авто в Полтаве угрожает взорвать себя вместе с полицейским (ФОТО)
Полицейские проводят спецоперацию по вызволению заложника в Полтаве
Утром в четверг, 23 июля, на территории бывшего хлебозавода в Полтаве произошло ЧП. Злоумышленник взял в заложники приехавшего на вызов об угоне полицейского.
Очередной террорист находится в машине вместе с патрульным и угрожает взорвать гранату в случае штурма.
Улица Остапа Вишни, где происходит действо, перекрыта спецназом и кордоном правоохранителей.
По данным местных СМИ, с преступником пытаются вести переговороы, но настроен он пока чрезвычайно агрессивно.
По предварительным данным, злоумышленником является преступник, который профессионально занимается угонами машин.
Какие требования выдвигает захватчик заложника, неизвестно.
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