Угонщик авто в Полтаве угрожает взорвать себя вместе с полицейским (ФОТО)

Полицейские проводят спецоперацию по вызволению заложника в Полтаве

Утром в четверг, 23 июля, на территории бывшего хлебозавода в Полтаве произошло ЧП. Злоумышленник взял в заложники приехавшего на вызов об угоне полицейского.

Очередной террорист находится в машине вместе с патрульным и угрожает взорвать гранату в случае штурма.

Улица Остапа Вишни, где происходит действо, перекрыта спецназом и кордоном правоохранителей.

По данным местных СМИ, с преступником пытаются вести переговороы, но настроен он пока чрезвычайно агрессивно.

По предварительным данным, злоумышленником является преступник, который профессионально занимается угонами машин.

Какие требования выдвигает захватчик заложника, неизвестно.