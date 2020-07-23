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Угонщик авто в Полтаве угрожает взорвать себя вместе с полицейским (ФОТО)

Вчера, 12:00
Полицейские проводят спецоперацию по вызволению заложника в Полтаве - фото 1
Полицейские проводят спецоперацию по вызволению заложника в Полтаве

Утром в четверг, 23 июля, на территории бывшего хлебозавода в Полтаве произошло ЧП. Злоумышленник взял в заложники приехавшего на вызов об угоне полицейского.

Очередной террорист находится в машине вместе с патрульным и угрожает взорвать гранату в случае штурма.

Захват заложников в Луцке: Террористу объявлено подозрение

Улица Остапа Вишни, где происходит действо, перекрыта спецназом и кордоном правоохранителей.

Угонщик авто в Полтаве угрожает взорвать себя вместе с полицейским (ФОТО) - фото 203114

По данным местных СМИ, с преступником пытаются вести переговороы, но настроен он пока чрезвычайно агрессивно.

 

По предварительным данным, злоумышленником является преступник, который профессионально занимается угонами машин.

Угонщик авто в Полтаве угрожает взорвать себя вместе с полицейским (ФОТО) - фото 203115

Какие требования выдвигает захватчик заложника, неизвестно.

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