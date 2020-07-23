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На Полтавщине преступник отпустил заложника и скрылся

Вчера, 16:26
В Полтаве преступник отпустил заложника и скрылся - фото 1
В Полтаве преступник отпустил заложника и скрылся

Преступник, ранее захвативший заложника в Полтаве, скрылся в лесу. На данный момент правоохранители продолжают поиски злоумышленника.

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Об этом сообщает "Суспильне".

"В Полтаве утром 22 июля мужчина, которого подозревают в угоне автомобиля, при попытке задержания угрожал взорвать гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского. В ходе переговоров захватчик согласился обменять полицейского на начальника уголовного розыска, полковник Виталия Шияна, и поехал с ним с места инцидента на микроавтобусе Богдан. По состоянию на 14:30, по данным Cуспильного он отпустил заложника и сейчас скрывается в лесу в Решетиловском районе области", - сообщает СМИ.

На Полтавщине преступник отпустил заложника и скрылся - фото 203136

Что известно о преступнике?

По данным НПУ, преступником является 32-летний Роман Скрипник, ранее судимый по двум статьям Уголовного кодекса Украины (ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" и ст. 185 "Кража") и неоднократно привлекавшийся к административной ответственности.

Как уточняют источники, ранее злоумышленник служил в 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригаде в должности стрелок-пулеметчик зенитно самоходной установки.

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Полтава Национальная полиция заложники Новости Украина
Суспильне
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