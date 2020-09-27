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Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан рапортует о победах

17:30
Ильхам Алиев обещает окончательное решение вопроса Нагорного Карабаха - фото 1
Ильхам Алиев обещает окончательное решение вопроса Нагорного Карабаха

Из Нагорного Карабаха, где утром в воскресение, 27 сентября, начались активные боевые действия, приходят противоречивые известия.

Обе стороны поспешили обвинить друг друга в провокациях, что дало двум странам, по их мнению, провозгласить себя жертвами агрессии и дать себе право на ответ.

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Глава Армении - премьер Никол Пашинян обьявил мобилизацию всех мужчин, достигших 18 лет, а также поспешил объявить, что противник бит и оступил - боевые действия якобы ведутся на территории Азербайджана. В качестве доказательств минобороны страны предоставил несколько видео с уничтожение танков Т-72 и другое техники. Впрочем, это ничего особо не доказывает и не подтверждает. Также армянские военные рапортую об уничтожении четырех вертолетов и 15 БПЛА противника.

В Азербайджане также рапортуют об успехах, но более рьяно. Глава страны - президент Ильхам Алиев заявил, что хочет раз и навсегда покончить с проблемой Карабаха. Парламент Азербайджана с подачи Алиева принял решение о введении военного положения в ряде городов и регионов страны. Сообщается, что мобилизация в Азербайджане в отличие от соседей не объявлена, так как армия достаточно укомплектована.

Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан рапортует о победах - фото 205998З
Запись в добровольцы в Ереване

На стороне Армении - Россия, однако русские пока лишь действуют с помощью дипломатии - глава МИД РФ Лавров сейчас наяривает в Баку, пытаясь убедить Ильхама Алиева прекратить наступление. Отметим, что сутки назад завершились организованные Россией учения "Кавказ-2020" - они проходили в том числе на территории Армении и с участием ее военных.

О всеобъемлющей поддержке Азербайджану заявили Пакистан и Турция. Последняя уже внесла свою лепту не только на словах - турецкие беспилотники Bayraktar TB2, доказавшие свою эффективность в Сирии и Ливии, являются "главной изюминкой" азербайджанской армии.

По сообщениям минобороны Азербайджана - армия страны ведет наступление по всему фронту и уже заняла семь неселенных пунктов, ранее находившихся под контролем администрации так называемой "Нагорно-карабахской республики". Также армия Азербайджана захватили важные стратегические опорные пункты, дающие возможность установить контроль над регионоам. В Армении ближе к вечеру утрату позиций частично подтвердили.

Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан рапортует о победах - фото 205999

Карта боевых действий - вечер 27 сентября 2020

Также сообщается о прямых столкновениях не с силами "НКР", но и армянскими ВС. Армянский гарнизон блокирован в районе Агдера - азербайджанцы предложили им сдаться. Также Азербайджан сообщает о 14 погибших гражданских.

На фоне бурно развивающихся событий призыв Папы Римского Франциска к миру утонул в пучине войны.

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Нагорный Карабах Ильхам Алиев Никол Пашинян война Азербайджан Армения Сергей Лавров Новости Мир Война в Нагорном Карабахе
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