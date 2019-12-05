Андрей Садовый уделал прокуроров. Что изменилось?

Андрей Садовый уделал прокуроров. Что изменилось?

В среду, 4 декабря, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобу мэра Львова Андрея Садового и отменила залог в размере 1 млн. грн. Политика отпустили под личное обязательство.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Я воспринимаю это решение. Оно соответствует здравому смыслу. Я заинтересован, чтобы это дело было максимально публичным и чтобы инвесторы не имели тех проблем, которые сегодня имеют в нашей стране. Антикоррупционный суд принял объективное решение”, - заявил Андрей Садовый.

Напомним, 21 ноября прокуроры САП объявили Садовому о подозрении в деле строительства индустриального парка в Рясном под Львовом, которое уже несколько лет планирует начать иностранная компания СТР. Фактически у Назара Холодницкого (главы САП - прим. ред.) подняли старое уголовное дело, инициированное ГПУ еще во времена Юрия Луценко. Из-за этого производства в горсовете Львова несколько раз проводили обыски.

27 ноября, служители ВАСУ постановили избрать для Андрея Садового меру пресечения в виде залога в размере 1 млн 56 тыс. 500 грн. (обвинение требовало 50 млн. грн - прим. ред.).

3 декабря мэр Львова сообщил о подаче апелляции на решение суда.