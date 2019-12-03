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Андрей Садовый подал апелляцию на решение суда

14:00
Андрей Садовый подал апелляцию на залог в миллион - фото 1
Андрей Садовый подал апелляцию на залог в миллион

Мэр Львова Андрей Садовый подал апелляцию на решение ВАСУ о внесении залога в 1 млн. грн.

Медведчук жаждет засудить Садового. Из-за поддержки моряков

Об этом политик написал в Facebook.

"Мы подали апелляцию. Это решение не было сложным, потому что за все время работы мэром, я не раз убедился, что за справедливость нужно бороться. Успешный Львов всегда будет кому-то костью в горле, но нам свое (дело – прим. ред.) делать", - заявил Садовый и подчеркнул, что продолжит борьбу.

Андрей Садовый подал апелляцию на решение суда - фото 192219

"О времени и месте апелляции сообщу как только станет известно. Мы будем отстаивать право Львова на индустриальный парк и права инвестора на ведение законного бизнеса в Украине. Правда победит!", - резюмировал политик.

Напомним, 21 ноября прокуроры САП объявили Садовому о подозрении в деле строительства индустриального парка в Рясном под Львовом, которое уже несколько лет планирует начать иностранная компания СТР. Фактически у Назара Холодницкого (главы САП - прим. ред.) подняли старое уголовное дело, инициированное ГПУ еще во времена Юрия Луценко. Из-за этого производства в горсовете Львова несколько раз проводили обыски.

27 ноября, служители ВАСУ постановили избрать для Андрея Садового меру пресечения в виде залога в размере 1 млн 56 тыс. 500 грн. (обвинение требовало 50 млн. грн - прим. ред.).

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Андрей Садовый суд залог Новости Украина
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