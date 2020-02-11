Андрей Богдан уходит в отставку – СМИ

Андрей Богдан уходит в отставку – СМИ

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан собирается подать в отставку.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на несколько источников.

Согласно инсайдам, 10 февраля политик обсудил собственное увольнение с Владимиром Зеленским и своими заместителями. О причинах ухода Богдана пока ничего не сообщается.

Позже журналисты "УП" обратились за ответом к помощникам президента Сергею Шефиру и Андрею Ермаку, однако те отказались от комментариев.

Напомним, что Андрей Богдан возглавляет ОПУ с июня 2019 г. Назначение политика вызвало немалый резонанс в обществе, поскольку тот подпадает под закон о люстрации. Многие начали требовать увольнения правой руки ВАЗа. У Зеленского критику учли и заявили, что Андрей Богдан ушел в отставку, но с должности главы АП.

В августе 2019 г. в распоряжении СМИ оказалось реальное заявление об увольнении чиновника. У гаранта сперва пытались откреститься, потом признали факт его наличия, а после и вовсе потеряли пресловутое заявление.

Окончательную же точку в долгой дискуссии об "увольнении" Богдана поставил Верховный суд: 24 сентября 2019 г. Фемида признала его назначение законным, так и не найдя нарушений в указе президента Украины Владимира Зеленского.