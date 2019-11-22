Адвокат семей Небесной сотни объявила голодовку из-за передачи дел в ГБР

Евгения Закревская объявила голодовку

В пятницу, 22 ноября, юрист Евгения Закревская заявила о том, что протестует против перевода уголовных дел в подследственность Государственного бюро расследований. Поэтому представляющая интересы родственников погибших во время Евромайдана активистов юрист прекратила принимать пищу.

Рано утром в пятницу, 22 ноября, на своей странице в Facebook Евгения Закревская написала о том, что перевод дел в ГБР фактически является остановкой расследований.

Адвокат требует, чтобы в закон о ГБР внесли поправку, которая бы позволила правоохранителям работать над раскрытием преступлений во время Майдана. Сейчас же предлагаемый нынешней Верховной Радой закон фактически запрещает детективам заниматься расследованием дел Майдана, но производства перейдут к ним "по наследству" из ГПУ.

"С сегодняшнего дня я не буду есть, пока не примут эту поправку, не создадут управления и не переведут туда этих следователей. Я вам это обещаю", - подчеркнула юрист, опубликовав фотографию своего веса в первый день голодовки.

По словам Закревской, дела Майдана в данный момент никого не интересуют, а вспоминают о них только в годовщину Революции достоинства.

При этом в Государственном бюро расследований, по мнению адвоката, будут со стопроцентной вероятностью саботировать ведение уголовных производств, поскольку глава ГБР Роман Труба сам был одним из сторонников Антимайдана и клепал фейковые уголовные дела против активистов.

Напомним, несколько лет расследование по делу Майдана возглавлял прокурор Сергей Горбатюк. 23 октября 2019 г. Руслан Рябошапка уволил следователя из ГПУ, однако тот уходить не захотел и пообещал возобновиться через суд.

29 октября ГПУ назначила новых следователей по расследованию расстрела Майдана.