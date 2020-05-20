"$250 не бедность!": Зеленский ошарашил заявлением

"$250 не бедность!": Зеленский ошарашил заявлением

В среду, 20 мая , президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал низкие доходы своих сограждан.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Комментируя доклад ЮНИСЕФ о 6 миллионах украинцев, которые могут оказаться за чертой бедности, президент заявил следующее:

"Кажется оценивалось, что это все люди, которые будут получать 5-6 тысяч гривен. И они считают, что они бедные. Да - это очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими стандартами. У них $ 250 - это мизерные зарплаты. У нас - это тоже маленькая зарплата, но не является бедностью", - сказал президент.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру фиксируется всплеск роста безработицы. Не исключением стала и Украина. По состоянию на конец апреля 2020 г. работы лишились 2 млн украинцев. Согласно статистике, самая сложна ситуация наблюдается в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях.

Для облегчения финансового груза украинцев, правительство приняло целый ряд мер. Подробнее об этом читайте здесь.