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Карантин лишил работы 2 млн украинцев: Раскрыты детали

11:45
Карантин лишил работы 2 млн украинцев: Раскрыты детали - фото 1
Карантин лишил работы 2 млн украинцев: Раскрыты детали

Больше 2 млн украицев лишились работы из-за карантинных мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

Полиция будет карать работодателей из-за карантина

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

"Сегодня у нас официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных. Однако расчетно мы выводим более 2 миллиона людей, которые или потеряли работу, или находятся во временных вынужденных отпусках, или это так называемая скрытая безработица. Конечно, сейчас мы работаем над несколькими программами", - рассказал глава Кабмина.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру фиксируется всплеск роста безработицы. Не исключением стала и Украина. По статистике, наибольшее число безработных регистрируется в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях.

Для облегчения финансового груза украинцев, правительство приняло целый ряд мер. Подробнее об этом читайте здесь.

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Карантин в Украине безработица работа Пандемия коронавируса Новости Украина
РБК Украина
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