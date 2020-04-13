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В Украине резко подскочил уровень безработицы: Что известно?

16:30
В Украине резко подскочил уровень безработицы: Что известно? - фото 1
В Украине резко подскочил уровень безработицы: Что известно?

За прошедшую неделю несколько десятков тысяч украинцев лишились работы.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Госслужбу занятости.

"По состоянию на 13 апреля количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 387,5 тыс. лиц, что на 70 тыс, или на 22%, больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года", - заявили в ведомстве.

Как уточнил источник, наибольшее число безработных регистрируется в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру фиксируется всплеск роста безработицы. Не исключением может стать и Украина. По мнению экс-министра Тимофея Милованова, ряды безработных пополнят 500 тыс. наших соотечественников. Подробнее об этом читайте здесь.

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работа безработица Карантин в Украине Пандемия коронавируса Новости Украина
Интерфакс-Украина
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