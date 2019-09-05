Звільнення Цемаха: Доля людей важлива, але...

Звільнення Цемаха - вимога Путіна

Журналіст Марина Данилюк-Ярмолаєва розповідає про підводні камені звільнення бойовика "ДНР" Володимира Цемаха та пояснює, що буде далі.

Свого часу моряки попали в полон, бо дехто хотів терміново підняти рейтинги, а вийшло страшне фіаско.

Президент Зеленський зараз погоджується на звільнення Цемаха, щоби вдовольнити жагу юрби до «припинення вогню». Ну, і зберегти свій рейтинг.

Якщо телевізор його сильна сторона, то розмови із сусідами без рольових ігор Боклана— одна слабкість і вибір між суперечностями.

Нідерландські євродепутатки і слідчі JIT уже висловлюють традиційне глибоке обурення, що Цемаха так і не допитають.

Це попсує стосунки із Нідерландами і плані санкцій, але самі голландці погодились на повернення делегації РФ до ПАРЄ.

А не так давно нідерлансько-британська компанія Shell, яка є одним з акціонерів проекту газопроводу "Північний потік-2", сказала, що виконуватиме санкції США проти російських газових проектів в разі ухвалення, але "зобов'язана продовжувати виконання" уже укладеного договору про партнерство.

Тобто по суті, нікого не колишуть незручні емоції щодо МН17, коли головне — великі проекти на купу лаве.

Але логіка РФ не така примітивна.

Сьогодні публічно Путін попросив у Зеленського фактичну індульгенцію для свого кума. Щоби він і далі продовжував літати і катувати салом нові порції бранців.

Компроміси із Путіним небезпечні ще й тим, що нашим сусідам ніщо не забороняло викрадати прикордонників, моряків, туристів у Білорусь аби потім на ринку невільників виторговувати собі політичні ніштяки та шматки українського суверенітету.

Доля людей важлива, але в яку країну повертатимуться ці люди теж важливо.

Що стосується конкретно Цемаха - абсолютно пофігу, де зариють це алкоголічне біосміття з українськими метриками і нутром сосєдя.

Пост Марини Данилюк-Ярмоллаєвої на фейсбуці: