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Жвания обвинил Порошенко в подкупе элит ЕС: Тот все отрицает

Вчера, 21:57
Жвания обвинил Порошенко в подкупе элит "ЕС": Тот все отрицает - фото 1
Жвания обвинил Порошенко в подкупе элит "ЕС": Тот все отрицает

В среду, 22 июля, экс-соратник Пера Порошенко Давид Жвания обвинил пятого президента в захвате власти и подкупе влиятельных лиц в Евросоюзе.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Украинскую правду.

"(Мы – прим. ред.) вели сепаратные переговоры с депутатами "Партии регионов". Вели переговоры с иностранными посольствами. В эту группу входили: Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Яценюк, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группу. Например, Турчинов привел Пашинского и Парубия. Я готов дать показания органам следствия. Непосредственно я и министр иностранных дел Климкин участвовали в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного очень высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны Европейского Союза", - заявил Жвания.

Кроме того экс-соратник Порошенко добавил, что пятый президента вывел около 4 млрд. долларов в офшоры.

Позже на обвинения Жвании отреагировал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

"Что же там комментировать – по-моему, это довольно смешно. Во-первых, никто в Европе не вмешивается в дела других государств. Вещи такого политического масштаба если и рассматриваются – то рассматриваются на уровне канцлера. Конечно, Меркель никакой взятки не брала, а я никакой взятки не передавал", - заявил дипломат в комментарии "УП".

Аналогичную позицию относительно заявления экс-соратника Порошенко заняла и партия "Европейская солидарность".

"Украинцы издавна говорят, что ложью весь мир обойдешь, а назад не вернешься. Это о заявлении Жвании - сплошной фейк. Но с ним такое уже не первый раз. Жвания столь часто менял позиции, что вполне логично выглядит завершения его карьеры на службе у Кремля. Последние годы Давид Важаевич редко бывает в Киеве, но он частый гость в России. И не только для того, чтобы принять участие в телешоу пропагандиста Соловьева", - заявили в политсиле Порошенко.

Напомним, "месть Кремля!": У Порошенко отреагировали на новые пленки Деркача.

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Петр Порошенко Давид Жвания Павел Климкин Новости Украина
Без табу
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