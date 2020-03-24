Скрывали больных коронавирусом: прокуроры открыли уголовку на клинику друга Зеленского

В "Евролабе" скрывали положительные тесты больных коронавирусом

Бизнесмен Андрей Пальчевский, который является совладельцем клиники Eurolab наряду с российским спецслужбистом, и, по некоторым данным, весьма активно связанный с русскими, попал в очередной громкий скандал.

Его компания, которая прикрывала президента Зеленского во время сдачи им тестов на наркотики в ходе президентской гонки, стала объектом уголовных разбирательств.

Как утверждают прокуроры, частная клиника четырежды скрыла положительные результаты тестов на коронавирус COVID-19, чем способствовала распространению смертельно опасной болезни по Киеву и по Украине.

- Тесты сдавали четверо депутатов и бизнесменов. Все они отдыхали на курорте Куршевель. Сейчас трое из них находятся в реанимационном отделении Александровской больницы, их жизнедеятельность поддерживают аппараты искусственного дыхания, - отметила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. - По факту сокрытия результатов диагностики открыто уголовное дело по части первой статьи 325 УК Украины - "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений".

Руководство клиники в связи с невероятнейшим зашкваром уже отправили повестки с вызовом на допрос.

К слову, Пальчевского представители Зе команды в данный момент стараются протащить на пост мэра Киева. По крайней мере, после попытки отобрать власть у Виталия Кличко и усадить в кресло главы КГГА Александра Ткаченко, завышенные рейтинги "поддержки киевлян" социологи начали приписывать именно Пальчевскому. Которого Владимир Зеленский называл своим другом.

По состоянию на сегодня коронавирус COVID-19 диагностировали у более 390 тысяч человек. Более 17 тысяч умерли от пневмонии, которую вызывает вирус, и сопутствующих заболеваний.

Лидером по количеству заразившихся людей по-прежнему выступает Китай - 81 тысяча человек. На втором месте - Италия, власти которой провтыкали вводить органичительные меры до начала вспышки. Из-за этого менее чем за месяц болезнь распространилась на 63 тысячи людей. Третье место в антирейтинге занимают США с 46 тысячами официально подтвержденных диагнозов.

Позицию Украины по показателю заразившихся узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.