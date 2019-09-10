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Жукова "вернут" в Харьков? Суд вынес вердикт

18:00
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Харьковский окружной админсуд признал незаконным переименование проспекта Петра Григоренко в честь маршала СССР Георгия Жукова.

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Об этом сообщается на сайте Единого реестра судебных решений.

"Признать противоправным и отменить решение Харьковского городского совета Харьковской области 27 сессия 7 созыва от 19 июня 2019 №1667/19 "О рассмотрении электронной петиции", - говорится в источнике.

Напомним, что 19 июня, нарушив закон о декоммунизации, Харьковский горсовет принял решение о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь Жукова. Решение поддержали 60 из 75 городских избранников.

Данная инициатива очень не понравилась главе Института нацпамяти Владимиру Вятровичу и он подал иск в прокуратуру.

Стоит отметить, что схожие проблемы были и у Киева. Так, столичный суд отменил переименование одного из проспектов в честь Степана Бандеры. Но Виталий Кличко выступил против.

Напомним, Кернес объявил войну геям. Названа причина.

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