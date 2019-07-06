Вятрович пожаловался на Кернеса. В прокуратуру

Вятрович пожаловался на Кернеса. В прокуратуру

Владимир Вятрович пожаловался в прокуратуру на Геннадия Кернеса. Чиновник недоволен политикой рекоммунизации в Харькове.

Об этом глава Института нацпамяти сообщил СМИ.

"Конечно, решение Харьковского городского совета относительно переименования проспекта Григоренко в проспект Жукова не дает возможности привлечь к ответственности весь горсовет. Но это решение было подписано городским главой Кернесом, и тут уже наступает персональная ответственность. Институт нацпамяти обратился в прокуратуру, что этот чиновник должен быть привлечен к ответственности, в частности, уголовной", - заявил Вятрович.

Напомним, 19 июня харьковские депутаты вернули проспекту Петра Григоренко старое название - Георгия Жукова. Решение поддержали 60 из 75 городских избранников.

Но есть у нас и запас позитивных новостей. Намедни аэропорт "Минск" последовал примеру западных стран и переименовал города Украины. Отныне Kiev это Kyiv, а Lvov это Lviv. А КГГА пошла еще дальше и назвала одну из киевских улиц именем сенатора Маккейна.

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952

Но есть у нас и запас позитивных новостей. Недавно аэропорт "Минск" последовал примеру западных стран и переименовал города Украины. Отныне Kiev это Kyiv, а Lvov это Lviv.

А КГГА пошла еще дальше и назвала одну из киевских улиц именем сенатора Маккейна.