Кернес объявил войну геям. Названа причина

Кернес пожаловался на геев. Названа причина

Геннадий Кернес обратился в суд с просьбой запретить гей-парад в Харькове.

Об этом он написал в Facebook.

"Ни один Марш равенства в Харькове не проходил спокойно. Газовые баллончики, столкновения участников марша с его противниками, противников с полицией, травмированные - обязательные атрибуты этого мероприятия", - заявил мэр города и рассказал о своих дальнейших действиях.

"Харьковский горсовет не вправе запрещать подобные мероприятия. Но я, как городской голова, в ответе за спокойствие в Харькове. Поэтому принято решение - обратиться в суд с просьбой ограничить проведение ХарьковПрайда", - подчеркнул градоначальник.

Напомним, что первый марш KharkivPride пройдет 15 сентября. Ранее аналогичные мероприятия организовывались в Киеве и Одессе. Но не без провокаций.

Отметим, что ЛГБТ в Украине и правда есть за что бороться.

Согласно международным рейтингам, Украина заняла 35-е место из 49 по терпимости к геям. Самыми нетолерантными оказались Россия (46), Армения (47), Турция (48) и Азербайджан (49). На другом конце списка - Мальта, Бельгия и Люксембург, Дания и Финляндия.

Однако несмотря на низкие рейтинги, первые шаги в сторону ЛГБТ у нас все же сделаны: для примера, уже как минимум несколько лет действует закон о запрете дискриминации при трудоустройстве людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.