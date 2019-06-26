ПАСЕ Выборы в Раду 2019 Дмитрий Фирташ Владимир Зеленский война на Донбассе

Кличко защитит проспект Бандеры – ФОТО

22:30
Кличко защитит проспект Бандеры в Киеве – ФОТО - фото 1
Кличко защитит проспект Бандеры в Киеве – ФОТО

Намедни столичный суд вернул проспекту Бандеры название Московского. Такой расклад не понравился мэру Киева Виталию Кличко и он пообещал все исправить.

Минск переименовал города Украины – ФОТО

Свою позицию глава КГГА озвучил в Facebook.

"Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича", - заявил Кличко.

Кличко защитит проспект Бандеры – ФОТО - фото 183347

И тут же добавил, что на следующей сессии Киевсовета депутаты повторно переименуют упомянутые локации.

Напомним, Окружной админсуд Киева рассмотрит законность реформы украинского языка. Уже завтра, 27 апреля. Как писалось ранее, на новое правописание пожаловалась мать ученицы 7-го класса. Женщина полагает, что Кабмин своим решением превысил полномочия и не учел состояние развития украинского языка. А это чревато определенными осложнениями при его изучении.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Виталий Кличко Степан Бандера суд Киев КГГА Новости Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
ВСУ отводит силы: что происходит - ВИДЕО - фото 1
Украина отводит войска: что происходит - ВИДЕО
20:05
РФ вернулась в ПАСЕ. Украина покинула заседание - фото 1
РФ вернулась в ПАСЕ. Уже окончательно
19:34
ЦИК назвала партию № 1 - ФОТО - фото 1
ЦИК назвала партию № 1. Кто же это?
18:10
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Как дела в регионах? - фото 1
Дети лейтенанта Шмидта: Как «У Зеленского» делят Одессу
20 мая, 20:10
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Загрузка...