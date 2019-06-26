Кличко защитит проспект Бандеры – ФОТО

Кличко защитит проспект Бандеры в Киеве – ФОТО

Намедни столичный суд вернул проспекту Бандеры название Московского. Такой расклад не понравился мэру Киева Виталию Кличко и он пообещал все исправить.

Свою позицию глава КГГА озвучил в Facebook.

"Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича", - заявил Кличко.

И тут же добавил, что на следующей сессии Киевсовета депутаты повторно переименуют упомянутые локации.

Напомним, Окружной админсуд Киева рассмотрит законность реформы украинского языка. Уже завтра, 27 апреля. Как писалось ранее, на новое правописание пожаловалась мать ученицы 7-го класса. Женщина полагает, что Кабмин своим решением превысил полномочия и не учел состояние развития украинского языка. А это чревато определенными осложнениями при его изучении.