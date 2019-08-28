"Скотский патриотизм": коров превратили в солдат СССР – яркое ВИДЕО
"Скотский патриотизм": коров превратили в солдат СССР – яркое ВИДЕО
В Брянске (Россия) организаторы местного фестиваля обрядили коров в форму советских солдат. Креативно? Возможно. Но понравилось это не всем.
Видео с ряженными буренками опубликовали в сети.
"Смотрите, какой патриотизм. Это корова, одетая в форму солдата советской армии... Еще автомат где у нее? Скажите, ну как можно пилотку на корову надеть?", -заявил автор ролика.
И спросил мнения окружающих. Но не удовлетворившись оным, он сам поставил вердикт всему происходящему:
"Скотский патриотизм!"
Возмущены ли нарядами сами коровы, науке неизвестно. Но мы не удивлены. Отметим, что ранее в России уже было нечто подобное. В общем вот.
Когда у РФ закончатся солдаты, в бой пойдут котики и коровы…
Напомним, армия России завела "боевых магов".
powered by lun.ua
Другое на тему
Коломойский назвал "замену" Авакову
15:00
Уже не 73%: Народ оценил работу Зеленского - ФОТО
13:55
Кирилла Вышинского отпустили на волю. Но есть нюанс - ВИДЕО
12:11
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Загрузка...