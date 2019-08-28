"Скотский патриотизм": коров превратили в солдат СССР – яркое ВИДЕО

"Скотский патриотизм": коров превратили в солдат СССР – яркое ВИДЕО

В Брянске (Россия) организаторы местного фестиваля обрядили коров в форму советских солдат. Креативно? Возможно. Но понравилось это не всем.

Видео с ряженными буренками опубликовали в сети.

"Смотрите, какой патриотизм. Это корова, одетая в форму солдата советской армии... Еще автомат где у нее? Скажите, ну как можно пилотку на корову надеть?", -заявил автор ролика.

И спросил мнения окружающих. Но не удовлетворившись оным, он сам поставил вердикт всему происходящему:

"Скотский патриотизм!"

Возмущены ли нарядами сами коровы, науке неизвестно. Но мы не удивлены. Отметим, что ранее в России уже было нечто подобное. В общем вот.

Когда у РФ закончатся солдаты, в бой пойдут котики и коровы…

Напомним, армия России завела "боевых магов".