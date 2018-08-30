Иосиф Кобзон Олег Сенцов война на Донбассе

Жители Донецка крестятся у памятника иудею Кобзону (ВИДЕО)

19:00, Сегодня
Кобзон умер... - фото 1
Кобзон умер...

В четверг, 30 августа, обезумевшие от пропаганды жители "ДНР" решили устроить своеобразный флешмоб у постамента повесившему парик на пирамидку артисту Иосифу Кобзону.

Шансы на то, что смиренные гои намеренно поиздевались над памятью иудея-Кобзона, ничтожно малы, посему спишем это на обычный идиотизм.

Советский певец и фанатик «русского мира»: Биография Иосифа Кобзона

В день смерти превозносимого адептами "русского мира" певца жители Донецка пришли к памятнику, установленному аккурат 15 лет назад. В сети появилось видео, на котором снято, как любители поющего ртом возлагают цветы и крестятся.

Напомним, в "ДНР" Кобзон считался человеком уважаемым, поскольку множество раз приезжал, чтобы порадовать совершенно не требовательную публику своим старческим блеянием. Наверное, именно из-за этого смерть певца так зацепила жителей недореспублики.

Как известно, сегодня в московской больнице аппарат искусственной вентиляции легких в последний раз вдул Кобзону.

К слову, отреагировали на новость о смерти артиста и по всей территории Украины. Завтра к посольству РФ в Киеве активисты будут нести пирамидки - как символ дебилизма Кобзона. Именно такую игрушку рублевый миллиардер подарил больным онкологией детям во время незаконного посещения оккупированного Крыма.

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