Советский певец и фанатик «русского мира»: Биография Иосифа Кобзона

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Умер Кобзон - гражданин "ДНР" и фанатик "русского мира"

30 августа 2018 стало известно о смерти Иосифа Кобзона. Без Табу рассказывает биографию этого человека, отдает дань его музыкальным и коммерческим талантам, но не может простить ему активного участия в идеологической накачке, которая привела "русский мир" и войну в Украину.

Биография Иосифа Кобзона. Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Донбассе (тогда – Сталинская область, Украинская ССР – ныне Донецкая область, Украина) в еврейской семье.

После оккупации Западной Украины Красной Армией семья переезжает во Львов. Благодаря партийным связям отца семье Кобзона удалось в 1941 году избежать гибели от рук нацистов и они были эвакуированы в Узбекистан.

Маленький Кобзон в оккупированном Красной армией Львове

В 1944 мать Кобзона с детьми возвращается в Украину и оседает в Краматорске, отец годом ранее бросил семью и решил жить в Москве с новой. Из-за этого Иосиф на все жизнь затаил большую обиду на отца. Мать Кобзона вышла замуж во второй раз – за фронтовика Моисея Рапопорта, который и воспитал Йосифа.

Юность певца прошла в Днепре

Кобзон достиг больших успехов в боксе, но бросил этот спорт после тяжелого нокаута

Позднее семья переехала в Днепопетровск (ныне – Днепр), где Иосиф Кобзон закончил с отличием школу, поступил в Горный техникум, а также достиг успехов в спорте – юноша увлекся боксом, выигрывал чемпионат области и был чемпионом УССР среди любителей. Параллельно с боксом Кобзон серьезно занялся пением.

В 1956-1959 служил в армии, где на вокальные данные юноши обратили внимание, пригласив в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. После демобилизации юноша решил, что песнями сможет добиться успеха и поступает в Одесскую консерваторию.

Кобзон - "дедушка"

Молодой певец с мужественной внешностью и мощным голосом быстро стал популярным. Он исполнял идеологически правильные песни и со временем стал «главным голосом СССР». Из Одессы Кобзона забрали в «Главконцерт», а затем – в «Москонцерт», его песни выходили большими тиражами на пластинках, он активно мелькал на телевидении и всегда был в ротации на радио.

Боец идеологического фронта - Иосиф Кобзон: Куба - любовь моя:

В 70-80-е его популярность была безгранична.

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Также в это время проявилась деловая хватка Кобзона, он одним из первых смекнул, что на песнях можно стать миллионером, а если прибавить к этому еще и связи с нужными людьми – заработки многократно возрастут.

Уникльное фото - свадьба Кобзона и Гурченко

Друга свадьба Кобзона

С началом «перестройки» Кобзон одним из первых перешел на «хозрасчет», стал «кооператором», что позволило ему стать миллионером. Он колесил со своим ансамблем по всему СССР и, что называется, «стриг бабло». Также Кобзон был продюсером еще до того, как этот термин появился, занимался раскруткой звезд, давая им хороший старт для будущей карьеры.

В начале 90-х с развалом СССР не только не утратил былых позиций, но упрочил их.

Тогда же Иосиф Кобзон завязал тесные связи с криминалитетом, в первую очередь – с еврейскими преступными группировками в США и Европе, а также – кавказскими ОПГ в странах бывшего СССР.

Заигрался в Синатру: певец и криминальный авторитет Тайваньчик

Таким образом, Кобзон стал неким советским Синатрой, который также был славен и как певец, и как криминальный авторитет. Однако, если российские власти закрывали глаза на шалости Кобзона, в США с этим мириться не хотели – певец/авторитет в 1995 был объявлен персоной нон грата в США, а многие его подельники оказались в тюрьме.

Получив столь болезненный удар, Кобзон решил сконцентрироваться на странах бывшего СССР. Вспомнив, что родом из Украины, Кобзон стал частым гостем в независимой стране, где вел себя как агент влияния Россия, всячески пропагандируя идеи про «один народ», «плохих бандеровцев» и пугая украинцев и россиян «призраками гражданской войны». Эту риторику активно поддерживали представители донецкого криминального клана во главе с Ринатом Ахметовым и Виктором Януковичем. Кобзон активно агитировал за Януковича и сделал немало для того, чтобы тот стал президентом Украины.

За деньги Ахметова рекламировал Януковича

С началом российской агрессии против Украины Кобзон активно включился в работу, став фактическим лоббистом «ДНР» в России, он всячески пропагандировал боевиков, показательно «дружил» с главарем «ДНР» Александром Захарченко и прочими уголовниками. Российская пропаганда активно использовала Кобзона в своих целях, создавая «картинку».

Агент влияния "русского мира"

Кобзон даже добился получения фейкового гражданства «ДНР», был объявлен народным певцом для местных алкголиков и получил звание «героя» «ДНР». При этом в Украине певца-сепаратиста лишили всех государственных наград. Это было сделано 14 мая 2018 года.

Параллельно с ненавистью к Украине Кобзон активно пропагандировал ненависть к Западному образу жизни, добившись внесения себя в санкционный список не только США, но и Евросоюза.

Кобзон лишен всех наград в Украине, взамен получил фейковые

По иронии судьбы, именно этот шаг оказался роковым. У певца был диагностирован рак. Ранее он успешно лечился в Евросоюзе, в частности ему делали операции в Германии, однако из-за санкций ему пришлось надеяться лишь на русских врачей. Медицина российской федерации с заданием не справилась – Кобзон впал в кому и 30 августа 2018 стало известно, что он умер.

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Кобзон был трижды женат. Первый брак длился лишь два года (1957-1959), избранницей Кобзона была певица Вероника Круглова

Вторая жена – знаменитая советская певица Людмила Гурченко. Этот брак (1967 -1970) обе звезды вспоминали с ужасом и называли огромной ошибкой.

Третья жена – Нинель Дризина, они поженились в 1971 году. С этой женщиной Кобзон наконец сумел создать прочную семью. У пары – двое детей: сын – Андрей Иосифович Кобзон и дочь - Наталья Иосифовна Раппопорт-Кобзон, а также 10 внуков.