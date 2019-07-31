"Остыньте!": Елена Зеленская мягко "образумила" троллей

"Остыньте!": Елена Зеленская мягко "образумила" троллей

Намедни Владимир Зеленский слетал в Одессу, отдохнул и в очередной раз стал объектом фотожаб. Первой леди не очень понравилось народное творчество и она ворвалась в комментарии Facebook.

Битва между "добром и злом" (ху ис ху – судить вам) развернулось вот под этим фото, опубликованным работником СМИ Олегом Челаховым.

"Какая прелесть! Остыньте, я фотографировала", – написала Зеленская.

В ответ на нее полился шквал критики и троллинга.

Весьма примечательно, что свой комментарий первая леди сделала со старого аккаунта в Facebook.

Последняя публикация датируется 2017 г.

На данный момент Зеленская регулярно ведет страничку в Instagram.

Напомним, "Тучка ты моя" Зеленский ярко отстебал тролля.