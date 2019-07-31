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"Остыньте!": Елена Зеленская мягко "образумила" троллей

12:36
"Остыньте!": Елена Зеленская мягко "образумила" троллей - фото 1
"Остыньте!": Елена Зеленская мягко "образумила" троллей

Намедни Владимир Зеленский слетал в Одессу, отдохнул и в очередной раз стал объектом фотожаб. Первой леди не очень понравилось народное творчество и она ворвалась в комментарии Facebook.

Зеленскую унизили за "нелепый" наряд – ФОТО

Битва между "добром и злом" (ху ис ху – судить вам) развернулось вот под этим фото, опубликованным работником СМИ Олегом Челаховым.

'Остыньте!': Елена Зеленская мягко 'образумила' троллей - фото 185193

"Какая прелесть! Остыньте, я фотографировала", – написала Зеленская.

'Остыньте!': Елена Зеленская мягко 'образумила' троллей - фото 185196

В ответ на нее полился шквал критики и троллинга.

'Остыньте!': Елена Зеленская мягко 'образумила' троллей - фото 185197

Весьма примечательно, что свой комментарий первая леди сделала со старого аккаунта в Facebook.

'Остыньте!': Елена Зеленская мягко 'образумила' троллей - фото 185195

Последняя публикация датируется 2017 г.

'Остыньте!': Елена Зеленская мягко 'образумила' троллей - фото 185194

На данный момент Зеленская регулярно ведет страничку в Instagram.

Напомним, "Тучка ты моя" Зеленский ярко отстебал тролля.

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