"Остыньте!": Елена Зеленская мягко "образумила" троллей
"Остыньте!": Елена Зеленская мягко "образумила" троллей
Намедни Владимир Зеленский слетал в Одессу, отдохнул и в очередной раз стал объектом фотожаб. Первой леди не очень понравилось народное творчество и она ворвалась в комментарии Facebook.
Битва между "добром и злом" (ху ис ху – судить вам) развернулось вот под этим фото, опубликованным работником СМИ Олегом Челаховым.
"Какая прелесть! Остыньте, я фотографировала", – написала Зеленская.
В ответ на нее полился шквал критики и троллинга.
Весьма примечательно, что свой комментарий первая леди сделала со старого аккаунта в Facebook.
Последняя публикация датируется 2017 г.
На данный момент Зеленская регулярно ведет страничку в Instagram.
Напомним, "Тучка ты моя" Зеленский ярко отстебал тролля.
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