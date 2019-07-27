Модель оголится для мэра Днепра. "Виноват" Зеленский - ФОТО

Модель разденется для мэра Днепра. Тут замешан Зеленский

12 июля мэр Днепра Борис Филатов поспорил с Владимиром Зеленским о скором завершении строительства Центрального моста. Однако мало кто верит в победу чиновника. Мало, но верят! И пример тому фотомодель Ася Малкович, которая решила поддержать Филатова...телом.

"В поддержу людей, которые сделали ставки на открытие моста в срок, заключаю пари. Если 14 сентября мост в Днепре будет сдан в эксплуатацию, то 15 сентября в 08:00 мы с @dubnitskiy_david повторим эту съемку без одежды", - написала она в Instagram.

И выложила это фото.

Обрадовался ли такому стимулу Филатов – неизвестно. Может она и сама не особо верит в успех мэра? Кто знает...

Напомним, президент Владимир Зеленский прибыл в Париж. И тут же попал в курьез.

Выступая на форуме cтартапов Station F, глава державы решил подчеркнуть, насколько богата Украина на красивых женщин, но невзначай обидел их.

"Кстати, я хочу сказать, что, немного похвастаться Украиной и украинцами. Всегда было представление во всем мире, что Украина, это, в первую очередь, сельское хозяйство, это шахты, это металлурги. А туристы говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, все это есть, и оно остается нашим брендом", - сказал президент.

Конечно, многие ничего плохого не заметят в словах президента, однако для других они могут показаться сексистскими. В 2011 г. в похожий курьез попадал и Виктор Янукович. Выступая в Давосе (Швейцария), он заявил, что украинские женщины раздеваются, когда начинают цвести каштаны. А тут уж без комментариев.