Зеркаль нашла новую работу. Раскрыты детали

Зеркаль нашла новую работу. Раскрыты детали

Экс-замглавы Елена Зеркаль устроилась работать в "Нафтогаз Украина".

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

"В "Нафтогазе" в сферу ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности относительно захваченных Россией активов группы "Нафтогаз" в АР Крым", - заявили в компании и отметили опытность своего нового сотрудника.

"Елена Зеркаль имеет 25-летний опыт работы юристом в частном и государственном секторе. Она является автором украинской методологии адаптации законодательства к стандартам ЕС, выполнила ряд научных работ по сравнительному анализу украинского законодательства", - добавили в НАК.

Напомним, 28 ноября Елена Зеркаль подала в отставку с поста замглавы МИД Украины и поблагодарила всех коллег за сотрудничество. О своем намерении уйти дипломат заявляла еще в августе 2019 г, утверждая, что она "отработала свои задачи".

Как бы там ни было, но руководящий состав МИД потерял довольно ценного сотрудника. Профессионализм Зеркаль осознавали и в Команде Зе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский прочил ей мест замглавы своей администрации. Однако позже указ о назначении дипломата был удален с сайта АП.